Украина при посредничестве Турции пытается обеспечить продовольственную безопасность мира

13 июля 2022 года в Стамбуле состоялись переговоры представителей Украины, Турции, россии и ООН, посвященные поиску путей организации морских коридоров для безопасного вывоза зерна.

В россии* поняли, что потерпели неудачу в реализации своих геополитических планов в отношении Украины. Тактику боевых действий пришлось изменить. Однако от идеи полного уничтожения Украины россия не отказывается.

Более того, москва получила возможность вызвать всемирный продовольственный кризис, лишив пропитания примерно 400 миллионов человек в странах третьего мира. Так, боевые действия на территории Украины не позволяют ей экспортировать зерна зерен пшеницы, кукурузы и подсолнечное масло.

Так, Экспорт продовольствия из Украины составляет 10% пшеницы, 14% кукурузы и 47% подсолнечного масла в мире. И вот россия заблокировала украинские порты в Черном и Азовском морях. Путин оказывает давление на ряд стран, которые зависят от Украины в плане продовольствия. Речь идет о Египте, Турции, Индонезии, Пакистане, Марокко, Ливии, Тунисе Китае, странах ЕС и прочих.

Украина готова выполнить все свои обязательства, как только будут разблокированы ее порты. Однако вернуться к довоенным объемам экспорта продовольствия пока невозможно.

В связи с этим Украина предпринимает максимум усилий на международной арене для привлечения внимания к этой проблеме, чтобы мобилизовать и оказать давление на россию, чтобы она прекратила боевые действия.

И вот 13 июля в Стамбуле прошли переговоры Украины, Турции, россии и представителей ООН, который были посвящены поиску путей по организации морских коридоров для вывоза зерна из Украины. Важно, что в решении задачи наметился прогресс. Однако все еще не решено, поэтому Украине нужно использовать оружие от западных партнеров, чтобы вернуть под свой контроль оккупированные территории, разблокировав порты.

Ранее Курсор писал о дефолте россии*: пропущена выплата по евробондам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!