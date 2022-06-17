Экономический форум в россии стал символом провальной политики путина

Петербургский международный экономический форум, ранее считавшийся знаковым бизнес-мероприятием для экономики россии, в этом году стал провальным итогом диктаторского режима, загнавшего экономику огромной страны в тиски. На нем присутствуют только представители из стран третьего мира, спонсируемые путиным.

Петербургский международный экономический форум (ПЭМФ) стал символом поражения режима путина* и воплощением отношения мировых лидеров к его политике.

Если в 2019 году этот форум посетило 19 тысяч человек из 145 стран, то в нынешнем году среди присутствующих на мероприятии гостей преимущественно представители стран «третьего мира». На форум также приглашены талибы, де-факто признанная россией террористическая организация.

Большая часть присутствующих на форуме — это зависимые от кремля сателлиты, получающие от него регулярные финансовые поступления в обмен на лояльное голосование на уровне международных организаций.

ПМЭФ считался детищем Путина, являясь площадкой для заключения новых международных сделок и символом экономического развития россии. Однако последствия кровавой войны, развязанной путиным против Украины, перечеркнули все наработки и достижения ПЭМФ.

Экономические санкции, вводимые Западом и США против рф, отказ западных инвесторов от своей деятельности в стране-агрессоре и замораживание российских валютных резервов сделало этот форум бессмысленным.

В нынешнем году ПМЭФ фактически стал политической площадкой, призванной продемонстрировать противостояние путина с ненавистным ему Западом при поддержке тех сил третьего мира, которые поддерживают варварский курс россии по захвату территорий других стран с насилием, кровопролитием и жертвами со стороны мирного населения. Это повторяет политику СССР, содержавшего и спонсировавшего страны «третьего мира» для видимости политических союзов.

Путин сделал из россии уродливую копию Советского Союза — страну без демократии, без свободы слова, даже без возможности переизбрать руководителя, превратив ее в свою личную вотчину, угрожающую всему цивилизованному миру.

Естественно, в речи путина, запланированной на 17 июня, прозвучит «Россия – это страна возможностей», и что «весь мир против России», потому что больше лидеру, загнавшему страну в тупик, просто нечего сказать.

Итогом путинской политики будет нищета, отсталость и полное отстранение из экономических отношений во всех сферах деятельности. Это полный крах – результат диктаторского неонацистского режима путина, а ПМЭФ — красноречивое доказательство этого.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!