Россия объявила Израилю официальный выговор за удар по Сирии — СМИ

Заместитель министра иностранных дел россии* Михаил Богданов заявил, что рф не хочет, чтобы Сирия превратилась в арену боевых действий для иностранных государств.

Москва «еще раз выразила серьезную обеспокоенность ударом ВВС Израиля по аэропорту Дамаска, в результате которого были повреждены взлетно-посадочная полоса, навигационное оборудование и сооружения, а также нанесен ущерб международному гражданскому воздушному сообщению».

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Богданов сказал, что его не убедили объяснения Израиля, и он ожидает дальнейших разъяснений, в том числе через существующий механизм урегулирования конфликтов между Иерусалимом и Москвой касательно таких ударов.

Сирийское государственное информационное агентство SANA заявило, что Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска около рано утром в прошлую пятницу.

Вскоре после этого официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила авиаудары, заявив, что такие действия подвергают опасности гражданские авиакомпании и мирных жителей.

Курсор писал, что в россии заявили, что удары Израиля по сирийской территории недопустимы. В МИД рф заявили, что подобные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей.

Ранее редакция Курсора сообщала, что официальный представитель российского МИД мария захарова рассказала о нанесенном ущербе аэропорту Дамаска, а также заявила, что Израиль нарушил нормы международного права.

Кроме того, наш сайт писал, что Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе.