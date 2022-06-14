Владимир путин открыто заявил, что рф собирается оккупировать другие страны

Кремль умышленно блокировал переговоры по поводу Минских соглашений, так как в любом случае начал бы войну против Украины с целью её захвата.

Глава Кремля владимир путин* фактически открыто заявил о том, что россия собирается оккупировать соседние с ней страны. Во время новой пресс-конференции он возложил на себя роль Петра I, который, по его словам, возвращал земли.

Об этом сообщает Cyprus-Daily.

Таким образом владимир путин раскрыл истинные цели так называемой «спецоперации» в Украине, которая началась 24 февраля. Так, россия просто хочет захватить больше территорий, лишив Украину государственности.

Глава Кремля признался, что планировал захват Украины, из-за чего российская пропаганда неоднократно обвиняла ее в антироссийской деятельности. Таким образом россия готовили к началу войны, которая и войной не называется.

Главы террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», созданных на территории Украины в 2014 году, теперь, как видно, обманывали свой электорат, заявляя о свободе Донбасса от «Киевского режима». Россия теперь отправляет жителей этих регионов на смерть, мобилизуя даже инвалидов.

Россия специально блокировала переговоры по поводу Минских соглашений, поскольку изначально собиралась начать войну против Украины. При этом путин изображает агрессором Украину, а россию пытается выставить жертвой. Именно так он пытается оправдывать гибель тысяч российских военных, отправленных воевать с ВСУ.

Владимир путин не может простить Украине ее независимости. Он одержим манией восстановления исторической россии. Однако он не осознает всего масштаба трагедии, к которой приближается рф.

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