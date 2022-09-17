Экс-девушка Илона Маска продала его студенческие фото и вещи более чем за 165 тысяч долларов

Дженнифер Гвинн рассказала, что продала вещи миллиардера, чтобы оплатить обучение своего пасынка в колледже.

Бывшая девушка Илона Маска Дженнифер Гвинн, с которой миллиардер встречался в студенческие годы, продала на аукционе фотографии и другие вещи бизнесмена на сумму, превышающую 165 миллионов долларов.

Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что среди вещей были бусы из 14-каратного золота с маленьким зеленым изумрудом, проданным более чем за 50 миллионов долларов.

Кроме того, подписанная Маском поздравительная открытка, в которой он назвал Дженнифер Гвинн Бу-Бу, была продана за 16 643 доллара.

Гвинн также продавала фотографии Маска. Гвинн рассказала, что продала вещи Маска, чтобы оплатить обучение своего пасынка в колледже.

Как сообщал Курсор, Илон Маск селит свою 74-летнюю маму в гараже, когда она его навещает. По словам Мэй Маск, самый богатый человек в мире не питает интерес к элитной недвижимости, хотяи может удовлетворить почти любую свою прихоть.

«У вас не может быть шикарного дома рядом с ракетной площадкой», – рассказала она.

Это не противоречит словам самого Маска, который ранее признавался, что ему из-за отсутствия постоянного места жительства часто приходится жить у друзей.

Маск добавила, что это место сложно назвать комфортным, но ее все равно это устраивает. Если же она приезжает не в Техас, а в Нью-Йорк, тогда она размещается в своей небольшой и уютной квартире.

«Моя квартира не велика. Мне и не нужно больше. Мне не нужно пустое пространство, потому что с ним будет и больше обязанностей. Я чувствую, что устроилась», – рассказала Маск.

Также Курсор сообщал, что Маск сделал заявление касаемо выработки атомной энергии. По его мнению, закрытие атомных электростанций является нецелесообразным и вредит экологии.