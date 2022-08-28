Илон Маск селит свою 74-летнюю маму в гараже, когда она его навещает

74-летняя Мэй Маск призналась, что когда она навещает своего сына, Илона Маска, тот любезно ее размещает у себя в гараже.

По ее словам, самый богатый человек в мире не питает интерес к элитной недвижимости, пускай и может удовлетворить почти любую свою прихоть.

Об этом сообщает The Times.

По этой причине 74-летняя женщина останавливает в гараже, когда приезжает в гости к сыну-бизнесмену.

«У вас не может быть шикарного дома рядом с ракетной площадкой», – рассказала она.

Это не противоречит словам самого Маска, который ранее признавался, что ему из-за отсутствия постоянного места жительства часто приходится жить у друзей. Маск добавила, что это место сложно назвать комфортным, но ее все равно это устраивает. Если же она приезжает не в Техас, а в Нью-Йорк, тогда она размещается в своей небольшой и уютной квартире.

«Моя квартира не велика. Мне и не нужно больше. Мне не нужно пустое пространство, потому что с ним будет и больше обязанностей. Я чувствую, что устроилась», – рассказала Маск.

Отметим, что женщина на протяжении полустолетия работала моделью и часто становилась звездой глянцев. Кроме этого, Мэй уделяет время диетологии и даже читает по ней лекции.

Ранее мы рассказывали, что бывшая девушка Илона Маска продает на аукционе его архивные фотографии. Речь идет о 18 снимках, где он изображен в период студенчества.

Также «Курсор» сообщал, что Маск сделал заявление касаемо выработки атомной энергии. По его мнению, закрытие атомных электростанций является нецелесообразным и вредит экологии.