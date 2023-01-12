Экс-генерал США рассказал, в каком случае россия применит ядерное оружие

Российское вторжение в Украину может прийти к ужасающему концу в 2023 году, когда глава рф путин, скорее всего, применит ядерное оружие, чтобы не допустить, чтобы его армия была полностью разгромлена на поле боя, заявил бригадный генерал армии США в отставке.
Об этом Кевин Райан сказал во вторник в интервью Insider.
Такая возможность может возникнуть, сказал Райан, который также был бывшим военным атташе США в рф. Путин может пойти на это не только с целью вывести украинские войска, но и заставить Киев сдаться, чтобы избежать сценария ядерной катастрофы. Москва могла бы пойти на этот шаг, если бы произошло одно из двух:
- Войска Украины вот-вот разгромят российских военных в полевых условиях
- Войска Украины вот-вот вернут себе Крымский полуостров, который москва аннексировала в 2014 году
Россия несколько раз угрожала возможным применением ядерного оружия в ходе войны, которая длится уже 11 месяцев.
«Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что ветер может повернуться в их сторону», — сказал путин в своей речи, когда россия аннексировала оккупированные украинские области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.