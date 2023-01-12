Экс-генерал США рассказал, в каком случае россия применит ядерное оружие

Возможность того, что россия может в конечном итоге развернуть ядерное оружие, поскольку война продолжается, вызывает обеспокоенность у лиц, принимающих решения, и у аналитиков во всем мире.

Российское вторжение в Украину может прийти к ужасающему концу в 2023 году, когда глава рф путин, скорее всего, применит ядерное оружие, чтобы не допустить, чтобы его армия была полностью разгромлена на поле боя, заявил бригадный генерал армии США в отставке.

Об этом Кевин Райан сказал во вторник в интервью Insider.

Такая возможность может возникнуть, сказал Райан, который также был бывшим военным атташе США в рф. Путин может пойти на это не только с целью вывести украинские войска, но и заставить Киев сдаться, чтобы избежать сценария ядерной катастрофы. Москва могла бы пойти на этот шаг, если бы произошло одно из двух:

Войска Украины вот-вот разгромят российских военных в полевых условиях Войска Украины вот-вот вернут себе Крымский полуостров, который москва аннексировала в 2014 году

Россия несколько раз угрожала возможным применением ядерного оружия в ходе войны, которая длится уже 11 месяцев.

«Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что ветер может повернуться в их сторону», — сказал путин в своей речи, когда россия аннексировала оккупированные украинские области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.