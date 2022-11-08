Посол чемпионата мира по футболу в Катаре попал в скандал, связанный с ЛГБТ

Экс-футболист и посол чемпионата мира по футболу в Катаре Халид Салман заявил, что гомосексуальность является «повреждением рассудка».

Об этом сообщает ZDF.

В ходе беседы с немецкими журналистами бывший спортсмен высказался о гомосексуальности, которая находится под запретом в его мусульманской стране. Это является актуальным вопросом, потому что до начала чемпионата мира по футболу осталось менее двух недель, и многие футболисты и болельщики обеспокоены тем, как в Катаре будут соблюдены права ЛГБТ и женщин.

«Они должны принять наши правила. (Гомосексуальность ‒ прим.ред.) – это харам. Вы знаете, что означает харам? Я не строгий мусульманин, но почему это харам? Потому что это повреждение рассудка», ‒ заявил Салман.

Сопровождающий чиновник сразу остановил это интервью. Также последнее уже прокомментировала Раша Юнес из программы по правам ЛГБТ в правозащитной организации Human Rights Watch. Она заявила, что заявление посла является «вредным и неприемлемым».

Любопытно, что недавно президент футбольной ассоциации FIFA Джанни Инфантино заявил, что во время проведения турнира в Катаре будут «рады всем, независимо от происхождения, религии, пола, сексуальной ориентации или национальности».

Ранее мы рассказывали, что израильская ЛГБТ-ассоциация обратилась к Нетаниягу.

Также «Курсор» сообщал, что Смотрич выступил против футбола в субботу.