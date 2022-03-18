Экс-командующий войсками США: через 10 дней силы рф иссякнут и Украина сможет требовать возвращения Крыма

Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, в новом интервью поделился своим мнением по поводу окончания войны в Украине.

Бен Ходжес сообщил, что следующие 10 дней станут решающими, так как после российские войска уже не смогут продолжать атаку и захотят заморозить ситуацию.

Также экс-командующий войсками США считает, что они не смогут окружить столицу.

Ходжес поделился мнением, что после 10 дней переговорная позиция Украины станет лучше, нужно требовать возврат Крыма и Донбасса.

«Курсор» ранее писал, что Мила Кунис и Эштон Катчер собрали больше 34 млн долл. для помощи Украине. «Мы переполнены благодарностью за поддержку», — сказала Кунис в видео, размещенном на странице Катчера в Instagram. «И хотя это далеко не решение проблемы, наши совместные усилия обеспечат более мягкую посадку для многих людей, которые продвигаются вперед в свое неопределенное будущее».