Мила Кунис и Эштон Катчер собрали больше 34 млн долл. для помощи Украине

20:13, Сегодня
Мировые новости
Мила Кунис и Эштон Катчер фото
Фото: depositphotos.com

Кунис, которая родилась в Украине и имеет еврейское происхождение, вместе с мужем запустила кампанию GoFundMe 3 марта с целью собрать 30 миллионов долларов. В четверг они превзошли эту цель: более 65 000 человек сделали пожертвования.

Голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер собрали более 34 миллионов долларов для поддержки украинцев, пострадавших от вторжения россии* в их страну.

«Мы переполнены благодарностью за поддержку», — сказала Кунис в видео, размещенном на странице Катчера в Instagram. «И хотя это далеко не решение проблемы, наши совместные усилия обеспечат более мягкую посадку для многих людей, которые продвигаются вперед в свое неопределенное будущее».

«Наша работа еще не сделана», — добавил Катчер. «Мы сделаем все возможное, чтобы излияние любви, исходившее от всех вас в рамках этой кампании, оказало максимальное воздействие на тех, кто в ней нуждается. Поскольку финансирование продолжает поступать, мы будем относиться к каждому доллару так, как если бы он был пожертвован из нашего кармана, с уважением и честью за работу, которая была потрачена на его заработок, с намерением любви, благодаря которой он был получен, и желанием чтобы это было максимально полезным для других».

 

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Актеры призвали общественность продолжать делать пожертвования на их дело и сказали, что средства будут поступать в Flexport и Airbnb, две компании, оказывающие немедленную помощь и гуманитарную помощь украинцам. Flexport отправляет грузы с гуманитарной помощью в места размещения беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове, а платформа совместного проживания Airbnb предоставляет бесплатное краткосрочное жилье беженцам из Украины.

«Курсор» писал ранее, что знаменитый украинский музыкант показал жуткое видео из больницы, где спасают детей, попавших под обстрелы рф.

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Автор материала:
Кати Адхам
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