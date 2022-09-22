Лапид в ООН: Иран применит ядерное оружие, если его получит

Во ходе выступления перед Генассамблеей ООН премьер-министр Яир Лапид рассказал об угрозах со стороны Ирана и том, как Израиль будет бороться против своих противников.

Большую часть своего выступления Лапид сосредоточился на ядерной сделке с Ираном. Он утверждает, что если Тегеран «получит ядерное оружие, то он его применит».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Премьер-министр призвал мировые государства выдвинуть иранскому режиму «реальную военную угрозу», лишь после чего с Ираном можно будет договориться «о более длительном и прочном соглашении».

«Необходимо дать понять Ирану, что если он будет продвигать свою ядерную программу, мир ответит не словами, а военной силой. Каждый раз, когда в прошлом выдвигалась подобная угроза, Иран останавливался и отступал», – заявил Лапид.

По его словам, Израиль будет всеми возможными способами защищаться от иранской угрозы и мешать Тегерану заполучить ядерное оружие.

«Мы не будем стоять в стороне, пока есть те, кто пытается нас убить. Никогда больше», – добавил премьер-министр.

Лапид не обделил внимание вспыхнувшие в Иране массовые протесты после смерти 22-летней девушки, задержанной так называемой полицией нравов. Он обвинил правительство Ирана в ненависти к собственному народу, и заявил, что «мир молчит», пока страдают молодые иранцы.

«Они платят за свое желание жить свободной жизнью – своими жизнями», – сказал премьер-министр.

Помимо этого, Лапид негодует из-за молчания мира перед лицом иранских призывов к уничтожению Израиля.

«Чего вы боитесь? Был ли когда-нибудь в истории человечества период, когда молчание останавливало насилие? Вы можете просить нас жить в соответствии с ценностями Устава ООН, но вы не можете просить нас умереть за них», – добавил он.

Также «Курсор» сообщал, что во время выступления в ООН Лапид заявил, что решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств было правильным для Израиля.