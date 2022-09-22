Одних санкций недостаточно: постпред Израиля в ООН рассказал, что остановит Иран от ядерного оружия

Эрдан заявил, что «человек, желающий мира, должен готовиться к войне. Израиль не будет сидеть сложа руки, когда наша будущая безопасность находится под угрозой».

На встрече организации «Объединенные против ядерного Ирана» в среду посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о необходимости того, чтобы страны всего мира не стали исключать военный вариант против Ирана.

На конференции также выступили бывший посол США в ООН Никки Хейли, посол Бахрейна в ООН и бывший сенатор США Джо Либерман.

«Экономические санкции против такого жестокого режима, как режим Ирана, не будут эффективными, — подчеркнул Эрдан в ходе своего выступления. — Буквально сегодня утром [президент Ирана Эбрагим] Раиси отметил, что его страна наладила экономические отношения с дополнительными государствами и что эти связи позволят ей нейтрализовать воздействие санкций».

«Вывод должен заключаться в том, что единственный способ помешать Ирану стать ядерным — это использовать комбинацию дипломатической изоляции, калечащих санкций и, что важнее всего, реальной военной угрозы. Как сказал Раиси, одни санкции не помогут, реальная военная угроза будет решающим фактором. Мы должны заставить режим аятолл сделать выбор между их опасной ядерной программой и сохранением власти», — добавил посол.

Эрдан добавил, что «человек, желающий мира, должен готовиться к войне. Израиль не будет сидеть сложа руки, когда наша будущая безопасность находится под угрозой. Израиль не будет связан никаким международным соглашением, которое ставит под угрозу наше существование. У Ирана никогда не будет бомбы».

Ранее Курсор писал, что в Иране уже как несколько дней длятся уличные протесты.