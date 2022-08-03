Неожиданное обращение: экс-президент Ирана публично обозвал путина

Политик-популист написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором говорится, что нападение на его страну обнажает жестокое и античеловеческое лицо таких людей, как путин, которые символизируют концентрацию власти и богатства, погоню за собственной славой в духе нарциссизма и тирании.

Так, иранец обозвал путина* «тираническим нарциссом».

Позиция Ахмадинежада диаметрально противоположна Верховному лидеру Али Хаменеи и его верным сторонникам, а также официальной позиции правительства, называющего россию стратегическим и близким союзником Исламской Республики.

Во время недавнего визита путина в Тегеран Хаменеи похвалил «инициативу» российского правителя по нападению на Украину, заявив, что, если бы он не нанес «упреждающий» удар, НАТО планировало бы собственную войну в Украине.

Ахмадинежад часто критиковал официальную политику и преобладающие условия в Иране с 2017 года, когда ему запретили баллотироваться на пост президента. Остается загадкой, как ему удавалось выдвигать резкую критику, по крайней мере один раз, непосредственно против Хаменеи, не будучи наказанным.

Тем не менее, в письме Ахмадинежад в какой-то мере заместил следы, обвинив также США в стремлении сохранить свое первенство в мире за счет некоторых уступок Китаю и рф «в новом трехполярном миропорядке».

В то время как сторонники жесткой линии Ирана говорят, что победа Украины будет победой Запада и что ее необходимо предотвратить, Ахмадинежад похвалил «удачное сопротивление народа Украины», которое получило «очевидную поддержку различных наций, свободолюбивых и ищущих справедливости». Он выразил удовлетворение массовым осуждением «посягательства россии на независимость страны».

Ахмадинежад обвинил Китай и рф в том, что они стремятся стать мировыми державами, и видят в нападении на Украину «открытие пути для реализации своих планов на будущее». Он приравнял нападение на Украину и возможное вторжение на Тайвань к «господству Америки над Ираном».

Ахмадинежад написал Зеленскому: «Я приглашаю ваше превосходительство как искателя свободы и всех свободных духом людей присоединиться к остальному человечеству, чтобы создать этот прекрасный и милый человеческий мир».

Напомним, что президент Ирана Ибрагим Раиси в следующем месяце планирует поехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, несмотря на санкции США против него.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!