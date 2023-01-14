Экс-президент россии дмитрий медведев заговорил о самоубийстве

Медведев вовсе не планирует собственное самоубийство, — он предлагает это сделать другим, а именно японскому премьеру Фумио Кисиде

Соратник владимира* путина пытается всячески «отбелить» преступные действия кремля перед мировой общественностью. А чтобы выслужиться перед российским главой, медведев постоянно делает резкие заявления в адрес его оппонентов.

Так, экс-президент рф предложил премьер-министру Японии Фумио Кисиде совершить сэппуку (другими словами харакири) из-за предположения, что рф может нанести ядерный удар по Украине. При этом медведев вспомнил, что единственным государством, которое применяло ядерное оружие на практике, стали США. А Япония была той страной, которая ощутила на себе всю мощь ЯО. Экс-президент рф также заявил, что японцы находятся под полным контролем Америки, а значит Япония является вассалом штатов.

К слову, медведев был одним из первых российских чиновников, которые на весь мир говорили о необходимости нанесения ядерного удара по Украине. И что заставило теперь говорить об обратном — неизвестно.

Напомним, что Медведев отметился очередным перлом в адрес Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!