Экс-президент США заявил, что Байден является «врагом государства», злоупотребляющим своей властью

Дональд Трамп впервые выступил публично после обыска его дома на митинге в Пенсильвании и обвинил администрацию в расследовании.

Экс-президент США назвал рейд ФБР, что прошел 8 августа в его доме, «пародией на правосудие» и предупредил, что он вызовет «реакцию, подобной которой никто никогда не видел». Он отметил, что происходящее является свидетельством злоупотребления властью со стороны администрации Байдена.

Об этом пишет «The Times of Israel».

Дело в том, что Трамп уверен, что администрация Байдена наблюдала за рейдом, хотя это противоречит давним протоколам, согласно которым Министерство юстиции и ФБР действуют независимо от Белого дома. Также он раскритиковал речь Байдена на этой неделе, в которой президент США заявил, что его предшественник и сторонники республиканцев «представляют собой экстремизм, который угрожает самим основам республики».

Трамп назвал это «самой злобной, ненавистной и вызывающей разногласия речью, когда-либо произнесенной американским президентом».

«Он враг государства. Вы хотите это знать», — сказал Трамп.

Кроме того, он добавил, что республиканцы в движении MAGA не пытаются подорвать американскую демократию, а наоборот хотят ее спасти. По его мнению, опасность для демократии исходит от левых радикалов, а не от правых.

Ранее «Курсор» писал о том, что Трамп, покинув Белый дом в январе 2021 года, забрал с собой множество засекреченных документов, касающихся вопросов национальной безопасности.