Трамп, покинув Белый дом, забрал с собой множество засекреченных документов — СМИ

Покинув Белый дом в январе 2021 года, бывший президент США Дональд Трамп забрал с собой сотни страниц строго засекреченных документов, касающихся вопросов национальной безопасности, которые он хранил в своем частном клубе во Флориде, — письмо, отправленное Национальным архивом юристам Трампа в начале этого года.

Письмо, процитированное The New York Times, дает первое представление о масштабах и конфиденциальности файлов, которые бывший президент сохранил без разрешения после ухода с поста главы государства.

Это подтвердило, что Трамп хранил документы, относящиеся к программам специального доступа, которые считаются одними из самых засекреченных документов правительства США. Согласно отчету, он потенциально может быть привлечен к преступлению, потому что эти программы обычно связаны с чрезвычайно важными операциями за границей или ограниченными технологиями и специальными возможностями, которыми обладают США.

Письмо, адресованное адвокату Трампа Эвану Коркорану исполняющей обязанности архивариуса США Деброй Стейдель Уолл, было раскрыто в понедельник вечером Джоном Соломоном, представителем Трампа в архивах.

Датированный 10 мая, он также объясняет решение Министерства юстиции начать расследование национальной безопасности в отношении владения Трампом государственными секретами, в результате которого агенты ФБР посетили его поместье в Мар-а-Лаго в начале этого месяца.

В нем описывалось «продолжающееся общение» между сотрудниками архивов и адвокатами Трампа по поводу пропажи президентских документов, в результате чего в январе Трамп вернул 15 коробок со строго секретной информацией и документами программ специального доступа. В коробках было более 150 секретных документов, и их количество было настолько большим, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Но в письме также указывалось, что адвокатам Трампа удалось еще больше отсрочить процесс оценки ущерба, причиненного удалением секретных материалов из Белого дома, попросив допвремя для оценки того, защищены ли документы привилегией исполнительной власти. Согласно письму, в конечном итоге Холл отклонил его.

Таким образом, это подрывает многие утверждения, выдвигаемые в настоящее время командой юристов Трампа, например, что федеральные чиновники могли запросить и получили бы документы в любое время, и что документы защищены исполнительным указом, утверждение, которое уже было отклонено правительство. Также это может свидетельствовать о том, что Трамп намеренно препятствовал расследованию документов.

В понедельник адвокаты Трампа обратились к федеральному судье с просьбой приостановить проверку ФБР документов, изъятых в Мар-а-Лаго, до тех пор, пока не будет назначен нейтральный специальный мастер для проверки записей.

Сам Трамп утверждал, что «все документы были ранее рассекречены», но он не представил доказательств в поддержку этого утверждения.

«Быть президентом — это ад»: Трамп подаст в суд на Минюст. Обыск в особняке Трампа и скандал с секретными документами выбили его из колеи, он выглядит «нервным, но размеренным», однако не отказался от своей идеи вновь идти на выборы.

Ранее Курсор писал, что Трамп намерен опубликовать кадры обыска в своем поместье. Скандал с обыском в доме Трампа может быть использован Республиканской партией как часть предвыборной компании. Для этого сейчас республиканцы советуют бывшему президенту опубликовать видео с камер, записавших обыск.

Напомним, наша редакция сообщала про обыск в поместье Трампа: искали секретные файлы о ядерном оружии.