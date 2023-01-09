Экс-президента Бразилии госпитализировали в США ‒ СМИ

На следующий день после массовых протестов.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в больницу в Орландо (штат Флорида, США), с «болью в животе».

Об этом сообщает O Globo.

Это произошло на следующий день после того, как некоторые из его ярых сторонников штурмовали столицу Бразилии из-за недовольства результатами президентских выборов.

В последние годы Болсонару несколько раз госпитализировали с непроходимостью кишечника после того, как он получил ножевое ранение во время президентской кампании в 2018 году. Он ездил в Соединенные Штаты за два дня до того, как Луис Инасиу Лула да Силва занял пост президента.

«Курсор» сообщал, что у *путина заявили о готовности к перезапуску отношений с Бразилией.

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