Бывший советник экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада говорит, что неоднозначный политик хочет сделать для Ирана то же, что Борис Ельцин сделал для Советского Союза.

Советник Абдолреза Давари сказал, что Ахмадинежад считает, что крах режима неизбежен и что он хочет сыграть в переходный период роль, подобную той, которую сделал Ельцин в рф*. Поэтому ему важно сохранить свое положение в системе, которое в настоящее время ограничивается его членством в Совете по целесообразности.

Абдолреза Давари был верен Ахмадинежаду во время его президентства (2005-2013).

Давари указал в своем интервью веб-сайту Khabar Online в Тегеране, что разница между Ахмадинежадом и Раиси заключается только в том, что у первого был большой управленческий послужной список, а у второго отсутствует какой-либо управленческий опыт.

Ахмадинежад превратился в эффективного критика правящей элиты, когда после 2017 года выдвинул всевозможные обвинения против иранских официальных лиц, включая Хаменеи, включал обвинения в финансовой коррупции и политической неэффективности.

Тем не менее Давари заметил, что в последние месяцы Ахмадинежад демонстративно молчал. Он сказал, что это потому, что бывший президент не хочет терять свое место в Совете по целесообразности, делая комментарии, которые могут разозлить Хаменеи.

Его работа в Совете дает ему запас прочности, который защищает его от его политических соперников. Давари также сказал, что еще одной причиной молчания Ахмадинежада является то, что команда, которая управляла его учетными записями в социальных сетях, отделилась от него, и у него больше нет доступа к этим учетным записям.

Давари также заявил, что Ахмадинежад не может собрать в Тегеране более 200-300 человек, в то время как его предшественник, бывший президент Мохаммад Хатами, может собрать в иранской столице до 10 тысяч своих сторонников. Однако это утверждение противоречит фактам, поскольку тысячи людей пришли на некоторые митинги Ахамдинежада в провинциях перед выборами в июне 2021 года.

Ранее Курсор писал, что Ахмадинежад публично обозвал путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!