Экс-вице-президент Европарламента призналась, что знала о сумках с деньгами от Катара — СМИ

По словам Евы Кайли, знала о коррупционной схеме с участием своего партнера Франческо Джорджи и бывшего итальянского депутата Европарламента Пьер-Антонио Панцери.

Уволенная с должности вице-президента Европейского парламента Ева Кайли призналась, что ей было известно о коррупционной схеме, связанной с лоббированием интересов Катара.

Об этом информирует итальянское издание La Repubblica.

Отмечается, что Кайли якобы призналась бельгийскому следственному судье Мишелю Клозе, что знала о коррупционной схеме с участием своего партнера Франческо Джорджи и бывшего итальянского депутата Европарламента Пьер-Антонио Панцери.

Она также знала, что в ее квартире находятся «чемоданы с деньгами».

Издание цитирует материалы бельгийских следователей. Согласно им, после ареста партнера Кайли пыталась предупредить Панцери и двух других депутатов Европарламента о расследовании. Это, а также банкноты, найденные в квартире, якобы стали причиной ее ареста.

Как сообщал Курсор, Европейский парламент во вторник, 13 декабря, принял решение уволить с должности вице-президента Еву Кайли, представляющую греческую социал-демократическую партию PASOK.

Кайли фигурирует по делу, связанному с проведением в Катаре чемпионата мира по футболу. 44-летняя бывшая ведущая телевизионных новостей была в составе делегации, которая посетила Катар на этапе подготовки к Мундиалю и пришла к положительному выводу о соблюдении азиатской страной прав рабочих на объектах предстоящего турнира.

Теперь Ева Кайли находится в тюрьме в Брюсселе, а ее адвокат настаивает, что она невиновна и «не имеет ничего общего с катарскими взятками».

Как сообщал Курсор, на днях Федеральная прокуратура Бельгии арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли (группа социал-демократов, Греция), задержав ее в рамках расследования коррупции в интересах Катара.

Кайли подозревается в коррупции и задержана с поличным. Уголовное дело может быть связано с чемпионатом мира по футболу, проходящем в Катаре.

Как сообщили в федеральной прокуратуре Бельгии, федеральная судебная полиция провела 16 обысков по 14 разным адресам в нескольких муниципалитетах Брюсселя в рамках «расследования предполагаемых действий преступной организации, коррупции и отмывания денег». Было изъято 600 тысяч евро наличными, а также компьютеры и мобильные телефоны.