Эксперт по россии рассказал, что указывает на «чрезвычайную истерику» со стороны путина

Российский эксперт считает, что российские ракетные удары по Украине «бессмысленны» с военной точки зрения и представляют собой «чрезвычайную истерику» со стороны путина.

По словам эксперта по рф*, серия смертоносных ракетных ударов, нанесенных россией по Украине на этой неделе, свидетельствует о том, что у президента путина быстро сокращаются возможности на фоне тяжелых военных действий его страны.

«По сути, это была экстраординарная истерика», — сказал Insider Саймон Майлз, доцент Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка и историк Советского Союза и американо-советских отношений.

Бомбардировки, в результате которых в понедельник и вторник погиб по меньшей мере 21 человек, стали еще одной заметной эскалацией со стороны рф и крупнейшим авиаударом за почти восьмимесячную войну. Атака также отключила электричество, воду и отопление в некоторых частях страны.

Путин заявил в понедельник в телеобращении, что атака стала ответом на взрыв, повредивший ключевой мост, соединяющий рф и Крым. Но позже украинские официальные лица предположили, что у рф были планы запустить ракеты еще до того, как мост был поражен.

Путин также заявил, что удары были направлены исключительно по украинским военным, энергетическим и коммуникационным объектам, но фотографии и видео показывают последствия российских боеприпасов в жилых районах.

Тем не менее, штурм был далек от прямого успеха для рф. Украинские официальные лица заявили, что украинские силы сбили более половины ракет, выпущенных рф в понедельник вечером.

По словам Майлза, запуск многомиллионного оборудования для разрушения пешеходных мостов и убийства мирных жителей является «абсурдным с военной точки зрения».

«Российские военные могут только надеяться добиться эффекта с помощью подобных терактов», — добавил он.

В последние месяцы российская армия потерпела ряд серьезных поражений на фоне растущих военных потерь, истощения личного состава и морального духа, а также ожесточенного украинского сопротивления. По словам Майлза, их сухопутные силы не способны изменить ход войны с поля боя, что спровоцировало неэффективный воздушный удар путина.

«Это попахивает отчаянием», — сказал Майлз Insider.

«Я не думаю, что они могут продолжать [совершать такие удары], потому что у них заканчиваются эти инструменты, так что это еще одна причина, по которой в этом мало смысла, — сказал Майлз. — Это расширение драгоценных, скудных ресурсов без какой-либо военной ценности».

«Курсор» писал ранее, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина постепенно уже разрушается.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!