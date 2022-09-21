Эксперт по языку тела обнаружила любопытные детали в поведении Меган и Гарри после панихиды королевы

Эксперт по языку тела указала на «явное отсутствие привязанности» между принцем Гарри и его женой Меган, герцогиней Сассекской. Так, пара, которую обычно видят со сцепленными пальцами, держалась на расстоянии на протяжении всей панихиды в Вестминстерском аббатстве в понедельник.
Эксперт по языку тела Катя Лойсал объяснила, что явное изменение в поведении пары могло быть реакцией на недавнюю резкую критику по поводу их публичных проявлений привязанности.
«Было интересно отметить отсутствие привязанности и взаимного контакта между принцем Гарри и Меган», — сказала она.
Пара вошла в церковь позади принца Уильяма, принцессы Кейт, Шарлотты и Джорджа, сохраняя «формальную дистанцию», когда они шли бок о бок.
«В то время как большинство участников процессии шли с руками рядом с собой, мрачная Меган держала голову склоненной, опустив глаза и сцепив руки перед собой, в жесте самозащиты, указывающем на уровень дискомфорта или неуверенности и, возможно, в знак уважения», — рассказала Катя 7Life .
Пара сохранила «жесткую» формальную дистанцию, как только села, хотя они немного повернули свои тела друг к другу и «подражали» позам друг друга.
Катя указала на другой необычный язык тела присутствовавших членов королевской семьи, отметив, что обычно спокойная семья демонстрировала признаки «подлинной печали и бедствия».
У принца Уильяма и Гарри были сжатые губы, нахмуренные брови, опущенные веки и заметное увеличение частоты моргания и глотания, что указывает на то, что они сдерживали слезы, объяснила она.
Их отец, король Чарльз, также проявлял признаки бедствия. Он повторял умиротворяющие и успокаивающие жесты, чтобы пройти службу, в том числе поглаживал верхушку своего меча и «раскачивался вперед и назад».
«Укачивание часто наблюдается во время сильного психологического стресса и является эффективным способом снижения беспокойства и напряжения, способствует ощущению спокойствия за счет стимуляции центра равновесия», — пояснила Катя, отметив, что принцы также раскачивались на протяжении всей службы.
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