Эксперт по языку тела обнаружила любопытные детали в поведении Меган и Гарри после панихиды королевы

Эксперт по языку тела указала на «явное отсутствие привязанности» между принцем Гарри и его женой Меган, герцогиней Сассекской. Так, пара, которую обычно видят со сцепленными пальцами, держалась на расстоянии на протяжении всей панихиды в Вестминстерском аббатстве в понедельник.

Эксперт по языку тела Катя Лойсал объяснила, что явное изменение в поведении пары могло быть реакцией на недавнюю резкую критику по поводу их публичных проявлений привязанности.

'Distinct lack of affection' between Prince Harry and Meghan after Queen's funeral service https://t.co/uyy9Z3Cdw5 — Daily Mail Online (@MailOnline) September 21, 2022

«Было интересно отметить отсутствие привязанности и взаимного контакта между принцем Гарри и Меган», — сказала она.

Пара вошла в церковь позади принца Уильяма, принцессы Кейт, Шарлотты и Джорджа, сохраняя «формальную дистанцию», когда они шли бок о бок.

«В то время как большинство участников процессии шли с руками рядом с собой, мрачная Меган держала голову склоненной, опустив глаза и сцепив руки перед собой, в жесте самозащиты, указывающем на уровень дискомфорта или неуверенности и, возможно, в знак уважения», — рассказала Катя 7Life .

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Пара сохранила «жесткую» формальную дистанцию, как только села, хотя они немного повернули свои тела друг к другу и «подражали» позам друг друга.

Several times 2nd Row Harry looked over at the Prince of Wales during the funeral service. The only emotion on his wicked face is hate. #GoHomeHarryTheTraitor pic.twitter.com/tHWVnQv7Dg — Ada Shufflebotham (@A_Shufflebotham) September 20, 2022

Катя указала на другой необычный язык тела присутствовавших членов королевской семьи, отметив, что обычно спокойная семья демонстрировала признаки «подлинной печали и бедствия».

У принца Уильяма и Гарри были сжатые губы, нахмуренные брови, опущенные веки и заметное увеличение частоты моргания и глотания, что указывает на то, что они сдерживали слезы, объяснила она.

Их отец, король Чарльз, также проявлял признаки бедствия. Он повторял умиротворяющие и успокаивающие жесты, чтобы пройти службу, в том числе поглаживал верхушку своего меча и «раскачивался вперед и назад».

«Укачивание часто наблюдается во время сильного психологического стресса и является эффективным способом снижения беспокойства и напряжения, способствует ощущению спокойствия за счет стимуляции центра равновесия», — пояснила Катя, отметив, что принцы также раскачивались на протяжении всей службы.

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