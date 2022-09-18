Герцог выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II: Она олицетворяла собой величие

Президент Израиля Ицхак Герцог подписал книгу соболезнований королеве Елизавете II в Ланкастер-Хаусе в Лондоне после того, как выразил почтение усопшей.

В видео обращении на английском языке Герцог выразил соболезнования от имени Израиля и еврейского народа.

«Она действительно была лидером вне времени, между поколениями, она видела, каким был мир 70 лет назад и каким он является сегодня. Ее правление было поистине величественным, и она действительно олицетворяла собой слово величие. Я хотел бы пожелать королю Карлу III долгого царствования мира, справедливости, стабильности и достоинства. Да благословит Господь короля», – сказал президент Израиля.

נשיא המדינה הרצוג ספד למלכה אליזבת השנייה, ושלח תנחומים בשמם של אזרחי ישראל והעם היהודי. הוא שיבח את תקופת מלכותה הארוכה, ואמר שזו סימלה יציבות וחוכמה. הנשיא ציין את הרקע המשפחתי שלו, וסיפר כיצד אביו וסבו פעלו בשירותה של בריטניה בעבר pic.twitter.com/nWYJOTZoBP — כאן חדשות (@kann_news) September 18, 2022

Помимо этого, Герцог и его супруга Михаль отдали дань уважения королеве Великобритании Елизавете II, проходя мимо ее гроба, который стоит в британском парламенте в Лондоне. Похороны покойного монарха пройдут уже в понедельник, 19 сентября.

הנשיא הרצוג ורעייתו חלפו על פני ארונה של המלכה אליזבת השנייה, באולם ווסטמיניסטר שבפרלמנט הבריטי@itamargalit pic.twitter.com/bkRqD48Nf5 — כאן חדשות (@kann_news) September 18, 2022

Ранее мы рассказывали о том, каким Герцог видит новое правительство Израиля. Его главная цель – обеспечение стабильности системы, потому что израильтянам не нравится бесконечные избирательные циклы.

Также «Курсор» сообщал, что Макрон подарит королю Чарльзу иллюстрированную книгу визитов королевы Елизаветы II во Францию.

Помимо этого, стало известно, что в Великобритании усилили меры безопасности на фоне проведения похорон королевы. В Лондон уже прибыл президент США Джо Байден и ожидаются другие мировые лидеры.