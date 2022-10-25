Эксперт рассказал, как россия надеется использовать конфликты на Балканах

Марк Галеотти, британский эксперт по россии, сказал, что москва попытается воспользоваться напряженностью на Западных Балканах.

Марк Галеотти, британский историк и эксперт по российским вопросам, сказал в интервью BIRN, что кремль* попытается эксплуатировать «нерешенные проблемы» на Западных Балканах, пользуясь «самоуспокоенностью» Запада.

«Западные Балканы рассматриваются россиянами как еще один потенциальный фланг в ее конфликте с Западом, с Европой, с НАТО. Много нерешенных проблем региона — это то, чем могут и почти наверняка воспользуются россияне», — сказал Галеотти.

«Одна из ключевых проблем заключается в том, что Европейский Союз и НАТО долго относились к региону довольно благодушно, давая обещания, но мало что делая. Я думаю, что это могут использовать россияне», — добавил он.

«Безопасность Западной Европы будет лучше всего гарантирована процветающими, стабильными и интегрированными Западными Балканами», — добавил Галеотти.