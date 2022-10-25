Эксперт рассказал, как россия надеется использовать конфликты на Балканах

Марк Галеотти, британский историк и эксперт по российским вопросам, сказал в интервью BIRN, что кремль* попытается эксплуатировать «нерешенные проблемы» на Западных Балканах, пользуясь «самоуспокоенностью» Запада.
«Западные Балканы рассматриваются россиянами как еще один потенциальный фланг в ее конфликте с Западом, с Европой, с НАТО. Много нерешенных проблем региона — это то, чем могут и почти наверняка воспользуются россияне», — сказал Галеотти.
«Одна из ключевых проблем заключается в том, что Европейский Союз и НАТО долго относились к региону довольно благодушно, давая обещания, но мало что делая. Я думаю, что это могут использовать россияне», — добавил он.
«Безопасность Западной Европы будет лучше всего гарантирована процветающими, стабильными и интегрированными Западными Балканами», — добавил Галеотти.
Он сказал, что ЕС не выполнил обещаний, данных региону на саммите в Салониках в 2003 году, когда региону была предложена европейская перспектива после кровавых конфликтов предыдущего десятилетия.
Галеотти добавил, что с точки зрения того, как был оформлен саммит в Салониках, «предполагалось, что Европа будет партнером на этом пути, и Европа, я думаю, в значительной степени потерпела неудачу. Партнерство — это больше, чем просто предоставление средств».
«Разрыв между обещанием и прогрессом — это именно то уязвимое место, которое могут испрльзовать русские и китайцы», — сказал он.
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