Россия готовится ударить по Украине иранскими ракетами и новыми дронами-камикадзе: озвучены детали

В рф уже прибыли иранские инструкторы, которые помогут запускать новые БПЛА Arash-2, а также иранские ракеты класса «земля-земля».

Россия нашла «оригинальный» выход, как обеспечить своих мобилизованных хотя бы каким-нибудь снаряжением, и обратилась по этому вопросу к своему союзнику – Ирану.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, рф* уже получила по 1500 бронежилетов и шлемов от иранской Milad. Пока они хранятся на складе в Белгородской области.

Вместе с тем, Иран продолжает поставлять рф и другое оружие, в частности, в ГУР МОУ сообщают, что Иран готовит к отправке в рф новую группу советников, которая будет помогать вооруженным силам россии запускать новые БПЛА Arash-2, а также иранские ракеты класса «земля- земля».

Что касается дрона-камикадзе Arash-2, то о нем, как обычно это бывает с иранским оружием, известно немногое. Defense Express пишет, что он имеет длину в 4,5 м и размах крыла до 4 м. Он вдвое быстрее Shahed при использовании реактивного двигателя (400 км/ч) и имеет дальность применения около 1000 км, впрочем, в некоторых источниках можно найти данные о 1600 км.

О боевой части известно, что она ориентировочно может составлять от 30 кг, в то же время есть данные о том, что эта цифра может быть значительно выше – 260 кг с ракетным двигателем.

Относительно ракет, ранее сообщалось, что рф может получить от Ирана ракеты Fateh-110 и Zolfagha r с дальностью соответственно 300 км и 700 км, о поставках этих ракет россия могла договориться с Ираном еще в сентябре.

Кроме того, в ГУР МОУ сообщают, что Иран отправил в Джанкой, Крым, советников из Корпуса стражей исламской революции, которые «помогут в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа Shahed-136 и Mohajer-6».

Ранее Курсор писал, что в россии отец солдата, не видевший сына 23 года, решил забрать выплаты за его смерть у экс-жены.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!