Эксперт рассказал, как война в Украине повлияла на психику путина

«Нельзя сказать, что он растерян, запаниковал, но, безусловно, испытывает серьезное давление», — сказал эксперт.

Физическое и ментальное здоровье путина является одной из центральных тем в СМИ и интересует многих читателей по всему миру.

Несмотря на некоторые очевидные признаки недомогания, путин полон сил и готов проявлять активность.

Так считает политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. Он рассказал об этом в интервью «Телеграфу«.

Эксперт отметил, что уменьшение количества пребывания главы кремля в медиапространстве может быть вполне логичным, как для лидера страны-агрессора, так как многие просто не хотят его куда-то приглашать.

«Нельзя сказать, что он растерян, запаниковал, но, безусловно, испытывает серьезное давление. Насколько путин долго способен его выдерживать — ответить сложно», — сказал Валентин Ким.

По словам эксперта, невозможно составить реальную психологическую карту главы кремля. Вся проблема в его скрытности, которая регулярно лишь усиливается.

«Можно лишь предполагать, что эти полгода создали достаточно мощное психологическое давление на путинскую психику. Он пытается активизироваться, включиться в работу, как только можно, на тех направлениях, которые считает нужными», — заключил Ким.

«Курсор» писал ранее, что в российской федерации заявляют о том, что якобы раскрыли «операцию украинской разведки», которая заключалась в угоне военных самолетов россии.

Еще мы писали, что в западном военном округе россии семьям офицеров армии рф запретили покидать территорию страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!