В московском порту сгорел буксир Адлер: первые кадры

На севере москвы* 11 января сгорел трехуровневый буксир «Адлер».

Пожар на нем вспыхнул под утро, когда было еще темно. Происшествие обошлось без пострадавших.

В сети также опубликовали кадры с места ЧП.

Отмечается, что буксир стоял на Химкинском водохранилище в москве, в частности напротив Северного речного вокзала. Сообщение о пожаре на нем поступило в 05:17 четверга.

Возгорание возникло в машинном отделении буксирного судна, сотрудники российского МЧС потушили пожар на площади 25 квадратных метров.

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Еще мы писали, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

Напомним также, что в москве военкомат забросали коктейлями Молотова.