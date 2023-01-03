Эксперты назвали самые «дорогие» климатические бедствия за 2022 года

За цифрами в долларах скрываются миллионы историй человеческих потерь и страданий.

Климатические изменения являются серьезной проблемой, которая угрожает всей планете. В 2022 году произошло немало бедствий, которые унесли тысячи жизней и нанесли непоправимый ущерб.

Об этом сообщается в отчете глобальной благотворительной организации Christian Aid.

Самая дорогая буря стоила 100 миллиардов долларов, а самые смертоносные наводнения унесли жизни более 1700 человек и привели к миграции не менее 7 миллионов человек.

10 самых дорогих штормов, наводнений и засух в 2022 году обошлись не менее чем в 3 миллиарда долларов в разрушительный год для стран, находящихся на переднем крае климатического кризиса.

Отмечается, что ураган Ян нанес самый большой финансовый ущерб – 100 миллиардов долларов – когда он обрушился на США и Кубу в сентябре. Потери включали в себя 130 смертей и перемещение более 40 000 человек.

Наводнения в Пакистане с июня по сентябрь, которые, по мнению ученых, стали более вероятными из-за климатического кризиса, унесли жизни 1739 человек и стали причиной миграции более 7 миллионов человек. Финансовые расходы составили 5,6 миллиарда долларов, хотя это были лишь застрахованные убытки, а настоящая стоимость наводнения оценивается более чем в 30 миллиардов долларов.

Среди событий, вероятность которых возросла из-за климатических изменений, названные наводнениями в Малайзии, Бразилии и Западной Африке, продолжалась засуха на Африканском Роге, волны тепла в Индии и Пакистане, Арктике и Антарктиде, лесные пожары в Чили, штормы в Юго-Восточной Африке Филиппины и тропический циклон в Бангладеш.

Засуха в Европе этим летом, вероятность которой в несколько раз увеличилась из-за изменения климата, повлекла затраты в размере 20 миллиардов долларов, ударив по урожайности, подняв цены, коснувшись электростанции и нарушив судоходство.

Засухи в Китае обошлись в 8,4 млрд долларов, а в Бразилии – в 4 млрд долларов.

Наводнения в Австралии в феврале-марте привели к гибели 27 человек. В ЮАР в апреле в результате наводнения погибли 459 человек. Оба события привели к перемещению десятков тысяч человек и стоили миллиарды долларов.

За цифрами в долларах скрываются миллионы историй человеческих потерь и страданий. Без значительного сокращения выбросов парниковых газов, эти человеческие и финансовые потери будут только увеличиваться.

«Курсор» писал ранее, что метеорологическое бюро указывает в глобальном прогнозе погоды на новый год, что 2023-й будет одним из самых теплых за всю историю наблюдений.