Эксперты рассказали, как можно укрыться от ядерного взрыва

Ядерный взрыв — это катастрофическое событие без безопасных зон. Находящимся в непосредственной близости грозит немедленное испарение, а распространение радиации представляет опасную угрозу даже на расстоянии. Взрывная волна, вызванная взрывом, представляет собой еще одну опасность, поскольку скорость полета может поднять людей и причинить серьезный вред.

Ученые из Университета Никосии смоделировали взрыв атомной бомбы межконтинентальной баллистической ракеты и возникшую в результате взрывную волну, чтобы оценить ее воздействие на людей, ищущих убежища в помещении. Результаты были опубликованы в журнале Physics of Fluids издательством AIP Publishing.

В зоне умеренного поражения взрывной волны достаточно, чтобы обрушить некоторые здания и ранить людей, оказавшихся на открытом воздухе. Однако более прочные здания, такие как бетонные конструкции, могут оставаться на месте.

Команда использовала передовое компьютерное моделирование, чтобы изучить, как скорость ядерной взрывной волны проходит через стоящую конструкцию. Их смоделированная структура включала комнаты, окна, дверные проемы и коридоры и позволяла им рассчитать скорость воздуха, следующего за взрывной волной, и определить лучшие и худшие места.

«До нашего исследования опасность для людей внутри армированного бетоном здания, выдерживающего взрывную волну, была неясна. Наше исследование показывает, что высокие скорости полета по-прежнему представляют значительную опасность и могут привести к серьезным травмам или даже к летальному исходу», — сказал автор Димитрис Дрикакис.

Согласно их результатам, просто находиться в прочном здании недостаточно, чтобы избежать риска. Тесное пространство может увеличить скорость полета, а воздействие взрывной волны заставляет воздух отражаться от стен и огибать углы. В худшем случае это может создать силу, в 18 раз превышающую массу человеческого тела.

«Самые опасные критические места в помещении, которых следует избегать, — это окна, коридоры и двери. Люди должны держаться подальше от этих мест и немедленно укрыться. Даже в передней комнате лицом к месту взрыва можно быть в безопасности от высоких воздушных скоростей, если расположиться по углам стены лицом к месту взрыва», — сказал автор Иоаннис Коккинакис.

Авторы подчеркивают, что время между взрывом и приходом взрывной волны составляет всего несколько секунд, поэтому быстрое попадание в безопасное место имеет решающее значение.

Хотя авторы надеются, что их советам никогда не придется следовать, они считают, что понимание последствий ядерного взрыва может помочь предотвратить травмы и направить усилия по спасению.

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Наша редакция писала уже, что у Зеленского ответили на ядерные угрозы медведева*. Полномасштабная война в Украине имела свои причины, одной из которых является оккупация Крымского полуострова и Донбасса.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!