Эксперты объяснили, почему Запад никогда не должен уступать ядерной угрозе россии

Запад и его союзники должны постоянно напоминать путину и другим российским лидерам об ужасных последствиях их безрассудных действий.

Поскольку рф* не проявляет никаких признаков прекращения своего жестокого вторжения в Украину, растет обеспокоенность тем, что президент путин может в конечном итоге прибегнуть к тактическому ядерному оружию; он неоднократно делал такие угрозы.

Некоторые эксперты говорят, что рф может пойти ядерным путем, чтобы сломить волю Украины, если придет к выводу, что она не может выиграть войну обычными вооружениями, пишет издание Nikkei Asia.

Политики, военные лидеры, а также академические и другие эксперты из США, Европы и других стран собрались в Варшаве, Польша, 4 и 5 октября, чтобы обсудить этот вопрос на Варшавском форуме по безопасности. В стране накалялась напряженность, куда бежало более 1 млн украинских беженцев.

В открытых дебатах многие участники призвали к единой поддержке Украины, но на закрытых заседаниях они сосредоточились на более деликатных темах, в частности на том, как реагировать на путинскую ядерную угрозу.

В НАТО существуют небольшие разногласия по этому вопросу: США, Великобритания, Польша и три прибалтийских государства занимают гораздо более жесткую позицию в отношении рф, чем Германия, Франция и некоторые другие члены.

В целом, члены НАТО согласны, что они никогда не должны поддаваться путинской угрозе и продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока вторжение не закончится неудачей. Они также согласны с тем, что если рф применит ядерное оружие, она столкнется с массированным ответным ударом либо со стороны США, либо со стороны НАТО.

Однако некоторые эксперты призывают к более осторожному подходу: если путин будет загнан в угол по ходу войны, риск применения им ядерного оружия возрастет. Некоторые даже говорили, что Украину следует убедить пойти на переговоры с москвой о прекращении огня, чтобы избежать ядерного удара по себе.

Некоторым может показаться, что лучше умиротворить путина, чем рисковать ядерным конфликтом, но верно и обратное. Любая уступка путину не только подорвет безопасность Украины, но и сделает мир гораздо более опасным местом.

Как пишет издание, для этого есть три причины. Во-первых, если Украина согласится на прекращение огня, пока российские войска все еще находятся на ее территории, это будет означать, что путинская ядерная угроза сработала. Как только он почувствует вкус успеха, он может использовать ту же тактику, чтобы расширить свой контроль на всю Украину или еще больше угрожать Восточной Европе и другим регионам.

Польша неоднократно сталкивалась с российской угрозой в прошлом. Она была захвачена как Германией, так и бывшим Советским Союзом во время Второй мировой войны. Хотя она восстановила независимость после войны, страна вскоре была включена в состав Советского Союза.

Польский эксперт по рф предупреждает, что компромисс с путиным — предоставление ему прекращения огня на его условиях — несомненно приведет к тому, что москва начнет новое вторжение.

Во-вторых, если Запад намекнет, что уступит российской угрозе, Китай, Северная Корея и другие ядерные державы попытаются подражать россии, убежденные в том, что ядерные угрозы работают. Китай может усилить военное давление на Тайвань, предупредив при этом США, что они без колебаний применят свой ядерный арсенал, если Вашингтон вмешается.

В-третьих, некоторые страны могут попытаться стать ядерными, чтобы защитить себя, если ядерные державы начнут использовать угрозы и запугивание, чтобы добиться своего. Недавние опросы в Южной Корее, которой угрожает ядерная угроза со стороны Северной Кореи, показывают, что большинство поддерживает получение ядерных вооружений своей страной.

Чтобы положить конец украинскому кризису, Западу и его союзникам нужно сделать больше, чем просто увеличить военную поддержку Украины, одновременно призывая к выводу российских войск. Они должны усилить свое дипломатическое и иное давление, чтобы путин дважды подумал, прежде чем решиться на ядерную войну.

Иными словами, пишет Nikkei Asia, путину нужно дать понять, что если он выберет путь разрушения, его ждет полномасштабный ответный удар со стороны НАТО. Как только путин поймет, что такое возмездие сделает с его армией, он может не решиться применить самое мощное оружие. Западу также необходимо убедить Китай и Индию, двух основных наблюдателей, выступить против использования россией ядерного оружия.

Конкретные ответные меры обсуждаются внутри НАТО. Один высокопоставленный чиновник сказал, что США и Европа обмениваются информацией обо всех возможных вариантах, проводя почти ежедневные переговоры.

По словам бывших высокопоставленных американских и европейских военных, такие варианты, вероятно, включают уничтожение российских войск в Украине и в Черном море. По словам военных экспертов, в атаках, скорее всего, будет использовано обычное оружие.

Белый дом, который уже предупредил российское руководство об ответных действиях, должен продолжать предупреждать.

Сейчас мир столкнулся с самым большим риском со времен холодной войны. Боевые действия между силами НАТО и рф, если они произойдут, могут привести к Третьей мировой войне или чему-то близкому к ней.

Фиона Хилл, руководившая российской политикой в ​​Совете национальной безопасности США в администрации Дональда Трампа, заявила в прошлом месяце американским СМИ, что Третья мировая война уже началась. Чтобы предотвратить вооруженную эскалацию в Украине, Запад и его союзники должны постоянно напоминать путину и другим российским лидерам об ужасных последствиях их безрассудных действий.

Ранее Курсор писал, что россияне начали возводить в белгородской области «линию обороны».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.