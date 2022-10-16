Эксперты рассказали, какой главный вывод из войны в Украине должны сделать генералы армии США

В США тщательно изучают войну в Украине и делают выводы о том, какие коррективы следует внести в собственные стратегии.

Современные дальнобойные высокоточные ракеты, дроны-камикадзе и недорогие БПЛА заставляют армейские подразделения быть мобильными. Генералы США должны «забыть» об опыте своих «статических войн».

Как рассказывают в издании The War Zone, такой вывод был сделан на ежегодном съезде Ассоциации армии США (AUSA), где руководители армии США говорили, в частности, об успехах ВСУ и неудачах армии рф*.

Анализ войны в Украине действительно важен для американских генералов, поскольку последние десятилетия армия США вела в основном статические войны, с массивными, почти постоянными базами, окруженными сетью небольших тактических оперативных центров и передовых оперативных баз.

В то же время война в Украине демонстрирует, что сегодня подразделения или укрепленные позиции, слишком долго остающиеся на одном же месте, будут быстро найдены и поражены артиллерией, боражирующими боеприпасами или высокоточным дальнобойным оружием.

Как отмечает Джеймс Рейни, глава армейского командования будущего (отвечает по приоритетам модернизации армии, от снаряжения солдата до опционально пилотируемых боевых машин и вертолетов), армия США должна научиться вести боевые действия под «бдительным вражеским глазом».

«Вам нужно понять, как вести бой, когда враг может вас увидеть. Вы не можете накапливать силы и создавать тактические оперативные центры», – отмечает он.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери, в связи с этим владимир путин объявил в стране «частичную мобилизацию», чтобы призвать на службу 300 тысяч резервистов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!