Современные дальнобойные высокоточные ракеты, дроны-камикадзе и недорогие БПЛА заставляют армейские подразделения быть мобильными. Генералы США должны «забыть» об опыте своих «статических войн».
Как рассказывают в издании The War Zone, такой вывод был сделан на ежегодном съезде Ассоциации армии США (AUSA), где руководители армии США говорили, в частности, об успехах ВСУ и неудачах армии рф*.
В то же время война в Украине демонстрирует, что сегодня подразделения или укрепленные позиции, слишком долго остающиеся на одном же месте, будут быстро найдены и поражены артиллерией, боражирующими боеприпасами или высокоточным дальнобойным оружием.
Как отмечает Джеймс Рейни, глава армейского командования будущего (отвечает по приоритетам модернизации армии, от снаряжения солдата до опционально пилотируемых боевых машин и вертолетов), армия США должна научиться вести боевые действия под «бдительным вражеским глазом».
«Вам нужно понять, как вести бой, когда враг может вас увидеть. Вы не можете накапливать силы и создавать тактические оперативные центры», – отмечает он.
«Курсор» писал ранее, что армия российской федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери, в связи с этим владимир путин объявил в стране «частичную мобилизацию», чтобы призвать на службу 300 тысяч резервистов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!