Эксперты США считают, что российское вторжение в Украину стало катастрофой

Первоначальное вторжение российских военных в Украину было неожиданной стратегической и тактической ошибкой.

Первоначальное вторжение российских военных в Украину было неожиданной стратегической и тактической ошибкой, отмеченной нехваткой продовольствия и топлива, брошенной бронетехникой, потерями самолетов и гибелью военнослужащих, считают американские эксперты.

Но неудачи первых дней, в том числе значительная недооценка готовности украинцев дать отпор, могут привести к тому, что разочарованная Москва решит высвободить всю свою мощь и без разбора уничтожить большие участки Украины, заявили они.

Американские специалисты, изучающие российские вооруженные силы, говорят, что были поражены неэффективным управлением кампанией, в результате которой колонны вторжения остановились, по-видимому, были потеряны сотни российских бронированных машин, а украинцы не позволили кремлевской авиации контролировать небо.

«Если бы вы собирались облажаться через две или три недели, я мог бы это понять», — сказал Скотт Бостон, старший оборонный аналитик аналитического центра Rand Corp.

Эксперты Пентагона и частного сектора ожидали, что армия президента России Владимира Путина быстро уничтожит способность Украины дать отпор, подорвав ее командование и контроль над 200-тысячной украинской армией, разрушив ее противоракетную оборону и уничтожив ВВС Киева.

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