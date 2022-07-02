Эксперты заявили, что спутники начали падать на Землю из-за солнечных бурь

По словам ученых, сила сопротивления в остаточной атмосфере зависит от меняющейся солнечной активности в течение 11-летнего солнечного цикла.

Вокруг Земли летает большое количество различных спутников. Однако находящиеся на низкой околоземной орбите аппараты снижают высоту, погружаясь в атмосферу. Это происходит из-за начала нового солнечного цикла.

По словам экспертов, этот цикл оказался очень активным. Уже зафиксировано большое количество различных вспышек и корональных выбросов. Достигающие Земли солнечные частицы нарушают работу устройств, а также МКС. Из-за этого космической станции приходится часто маневрировать, чтобы удержаться на орбите.

Отметим, что еще в конце прошлого года эксперты из Европейского космического агентства заметили, что с орбиты Земли постепенно сходят спутники, которые занимаются изучением магнитного поля нашей планеты.

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