Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона

После встречи с королевой пока еще действующий глава британского правительства покинул замок Балморал, куда уже прибыла новоизбранная лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс.

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона. Теперь он официально ушел с поста премьер-министра страны.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что Букингемский дворец подтвердил, что королева приняла отставку Джонсона. После встречи с королевой Джонсон покинул шотландский замок Балморал, куда уже прибыла новоизбранная лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс на формальное утверждение ее главой правительства страны.

Как сообщал Курсор, Консервативная партия Великобритании выбрала министра иностранных дел Лиз Трасс новым лидером партии и главой правительства Великобритании.

Двухмесячное соперничество за лидерство оставило Великобританию в вакууме власти в то время, когда потребители, рабочие и предприятия требовали действий правительства для смягчения последствий резкого роста цен на продукты питания и энергию.

Премьер-министр Борис Джонсон не имел полномочий принимать важные политические решения с 7 июля, когда он объявил о своем намерении уйти в отставку.

Борис Джонсон будет оставаться на посту до завершения передачи власти.

Позже Курсор информировал о том, что министр иностранных дел россии* сергей лавров раскритиковал нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс за нежелание идти на компромисс. Выступая на пресс-конференции в москве, лавров сказал, что подход Трасс не поможет Великобритании на международной арене.