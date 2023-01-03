Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и путиным

Во время предыдущего разговора турецкий лидер обсудил с главой кремля «зерновую сделку» и ситуацию в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой кремля* Владимиром Путиным.

Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, информирует турецкое издание Hurriyet.

Он уточнил, что переговоры Эрдогана с Зеленским и путиным пройдут в среду, 4 января.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков также подтвердил разговор путина с Эрдоганом 4 января.

Как сообщал Курсор, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что в последний раз будет баллотироваться на пост в 2023 году. В субботу, 10 декабря, во время выступления в Самсуне, городе на севере Турции, Эрдоган заявил, что пришло время передать эстафету «молодежи».

«Надеюсь, в 2023 году мы начнем строительство турецкой эпохи с силой, которую мы получим благодаря поддержке нашего народа в последний раз в наш адрес. Мы передадим этот священный флаг нашей молодежи», — сказал турецкий лидер.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Турция призвала россию* выполнить соглашение по курдским боевикам.

Также Курсор информировал о том, что Эрдоган сделал заявление относительно переговоров рф и Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!