Турция призвала россию выполнить соглашение по курдским боевикам

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал сказал своему российскому коллеге сергею вершинину*, что Анкара ожидает от москвы выполнения своего соглашения, предусматривающего вывод прокурдских сил с севера Сирии, сообщило в субботу информационное агентство Anadolu.

Агентство сообщило, что Онал использовал встречу с вершининым в пятницу, чтобы отметить важность «поддержания территориальной целостности и политического единства Сирии» и «достижения политического решения продолжающегося кризиса».

В соответствии с соглашением, подписанным в октябре 2019 года, Анкара и москва должны совместно патрулировать зону безопасности на севере Сирии и содействовать выводу Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сирийских курдских сил самообороны (YPG) в 30 км от сирийской граница с Турцией.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в начале декабря, что Анкара планирует завершить строительство 30-километрового заграждения вдоль своей южной границы и не откажется от планов проведения наземной операции против курдских баз в Сирии.

«Мы не допустим создания террористического коридора у наших границ, — подчеркнул Эрдоган в своем обращении, транслируемом турецким каналом TRT. — Никто не заставит нас отказаться от этих планов».

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