Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы не огорчать президента российской федерации владимира путина*, однако этим он может сыграть на руку кремля.

Издание отмечает, что Турция — не единственная страна, блокирующая вступление Швеции и Финляндии в Альянс: Венгрия также не ратифицировала присоединение стран.

И Финляндия, и Швеция — вместе с подавляющим большинством союзников по НАТО — хотели бы, чтобы страны официально присоединились к альянсу на саммите НАТО 11 июля. Однако на пути к этому становится реальностью значительное препятствие — Турция. Официально президент Турции возражает против членства Швеции и Финляндии — как он утверждает, из соображений безопасности.

«Созданный им образ сильного человека, достигающего результатов для турецкого народа, был разрушен. … Сейчас в Турции много антизападных и антикурдских настроений. Это хорошая тема для него, чтобы постучать в барабан, и драматический разворот лишь сделает его вид слабее», — объясняет Гонул Тол из Института Ближнего Востока.

По его словам, есть и другие причины, по которым Эрдоган не хочет огорчать президента россии владимира путина.

«Россия стала экономически спасительным кругом для Турции после того, как другие страны ввели санкции за свою деятельность в Сирии, военное сотрудничество с россией и другую враждебную деятельность. Без российских денег Эрдоган не смог бы повысить зарплату или оказать финансовую поддержку студентам. Теперь он обещает массовое восстановление после землетрясения. Поэтому россия все еще остается привлекательным партнером для Эрдогана», — поясняет Тол.

«Однако, если Швеция и Финляндия вообще не присоединятся к альянсу, возникает риск для НАТО и более широкого западного альянса, и кремль может использовать это в пропагандистских целях. Если это произойдет, даже если война внезапно закончится, нарратив о разделенном Западе и в дальнейшем будет оставаться барабаном, в который могут бить оппоненты НАТО», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому президенту путину с призывом прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке. Турецкий лидер отметил, что необходимо организовать «справедливое урегулирование разногласий».

Эрдоган заявил, что «призывы к миру и переговорам должны сопровождаться односторонним прекращением огня россией с дальнейшим справедливым урегулированием».

В канцелярии турецкого президента сообщили, что стороны обсудили ряд вопросов, в частности турецко-российские отношения, региональные вопросы, ситуацию в Сирии и войну в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!