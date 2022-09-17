В сети показали, как Эрдоган ведет путина под руку

На видео видно, как президент Турции во время саммита Шанхайской организации сотрудничества поддерживает под руку российского лидера.

В сети показали видео с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШЭС) в Самарканде.

На кадрах, опубликованных Telegram-порталом Шрайк Ньюс, видно, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет под руку главу российской федерации* владимир путина.

«Ничего особенного, просто Эрдоган ведет путина под ручку», — говорится в подписи под постом.

Как сообщал Курсор, лидер Китая Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с участием президентов россии владимира путина, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и глав девяти других государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Си Цзиньпин, совершающий свою первую зарубежную поездку с начала пандемии, на этой неделе принимает участие в заседании ШОС, возглавляемого Китаем и россией.

При этом лидера КНР не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда лидеры, включая президента россии путина и президента Эрдогана, отправились на ужин.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина и сказал, что китайская делегация «сослалась на свою политику по COVID-19».

Также Курсор писал о том, что путин, похоже, пригрозил усилить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, если ВСУ продолжат атаки на российские военные позиции на территории рф. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Отмечается, что в ходе вопросов и ответов с журналистами после заседания Шанхайской организации сотрудничества путин сказал, что рф «довольно сдержанно реагирует» на украинские «террористические акты и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре».

По словам путина, «недавно российские вооруженные силы нанесли несколько чувствительных ударов», которые являются «предупредительными выстрелами», и пригрозил, что могут последовать более серьезные атаки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!