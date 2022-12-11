Эрдоган рассказал, будет ли баллотироваться еще на один срок

В 2023 году в Турции должны состояться общенациональные выборы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул в субботу, что он в последний раз будет баллотироваться на пост в следующем году, заявив, что пришло время передать эстафету «молодежи».

Выступая в городе Самсун на севере Турции, Эрдоган сказал: «Надеюсь, в 2023 году мы начнем строительство турецкого века с силой, которую мы получим от поддержки нашего народа в последний раз».

«Мы передадим этот священный флаг нашей молодежи», — добавил он.

В 2023 году в Турции должны состояться общенациональные выборы.

Эрдоган выиграл последние выборы в 2018 году в первом туре, получив 52,5% голосов и предотвратив второй тур.

По данным Euronews, партия Эрдогана находится у власти с 2003 года, но в опросах общественного мнения она терпит неудачу из-за недавних экономических потрясений, которые, по мнению экспертов, объясняются бесхозяйственностью правительства.

В своем выступлении в субботу Эрдоган сказал, что его партия сделала Турцию ключевым игроком на мировой арене.

«В течение 20 лет мы не только решаем вековые проблемы, — сказал он. — Мы создали сервисную инфраструктуру, которой завидуют даже развитые страны. Теперь они говорят, что Турция — действительно другая страна. Каждый глобальный кризис способствует лучшему пониманию мощи нашей страны».

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