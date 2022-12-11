США выступили против «черного списка» ООН с компаниями, которые работают в Иудее и Самарии

«Этот список только усиливает антиизраильскую предвзятость, которая слишком часто находит отклик в ООН», — заявили в США.

Соединенные Штаты выступили против обновления «черного списка» ООН, в который внесены компании, ведущие бизнес в Иудее и Самарии.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, Белый дом настаивает на том, чтобы ООН не обновляла список подсанкционных компаний.

Также в Госдепартаменте подтвердили обращение в управление ООН по правам человека с обеспокоенностью по поводу списка, который впервые был опубликован в 2020 году.

Патель завил: «США по-прежнему выступают против любой работы по его обновлению и выразили обеспокоенность непосредственно в Управлении Верховного комиссара по правам человека».

«Мы считаем, что эта база данных только усиливает антиизраильскую предвзятость, которая слишком часто находит отклик в ООН», — добавил он.

«Кроме того, эта база данных представляет реальную угрозу для компаний, ведущих бизнес или рассматривающих возможность проведения деловых операций в регионе», — сказал Патель.

«Черный список» ООН изначально включал 112 компаний, которые работают в еврейских общинах Иудеи и Самарии. ООН заявила, что эти компании, включая Airbnb, Expedia и TripAdvisor, нарушают международное право, продолжая работать в еврейских общинах в этом районе. Это решение было отрицательно воспринято администрацией бывшего у власти Дональда Трампа.

А бывший в то время министром иностранных дел Исраэль Кац отреагировал на публикацию списка: «Объявление Советом ООН по правам человека «черного списка» бизнес-компаний является позорной капитуляцией перед давлением стран и организаций, заинтересованных в нанесении ущерба Израилю, несмотря на то, что большинство стран мира отказались присоединиться к этой кампании политического давления».

По словам Майка Помпео, занимавшего пост госсекретаря США, США не предоставляли и никогда не предоставят никакой информации в поддержку составления этих списков. «Мы призываем государства-члены ООН присоединиться к нам и отвергнуть эти попытки. Попытки изолировать Израиль подрывают динамику израильско-палестинских переговоров», — написал Помпео.

Также решение ООН о расширении «черного списка» резко осудила бывший посол США в ООН Никки Хейли. Она написала в Твиттере: «Сегодня ООН достигла нового минимума, опубликовав свой антисемитский черный список компаний, которые, как она утверждает, вовлечены в «поселенческую деятельность» Израиля. То, что это произошло после того, как США обнародовали мирный план, в лучшем случае является коварством и манипуляцией. Позорно».

При этом Организация освобождения Палестины (ООП) приветствовала публикацию списка: «Это объявление повышает и укрепляет авторитет Совета по правам человека и международных организаций перед лицом ожесточенных нападок и сильного давления, которое оказывают на них».

Курсор ранее писал, что глава Совета Самарии требует объявить постпреда ООН, поддерживавшего террористов, персоной нон грата.

Еще мы сообщали, что Израиль может ввести санкции против двух высокопоставленных посланников ООН.