Эрдоган: россия сопротивляется нападению со стороны Запада, особенно США

По словам президента Турции, он хотел встретиться с путиным на саммите G20, а теперь надеется провести переговоры с министром иностранных дел россии лавровым.

В настоящее время Запад, особенно Соединенные Штаты Америки нападают на россию*. Такое мнение по возвращении с саммита в узбекском Самарканде высказал президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.

Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

«Мы переживаем не обычный процесс. Россия – это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, нападает на россию практически безгранично. На фоне всего этого, безусловно, россия пока сопротивляется», – сказал президент Турции.

Эрдоган также рассказал, что надеется провести переговоры с министром иностранных дел россии сергеем лавровым на полях саммита G20, в том числе и о полномасштабной войне в Украине.

«Во время последней встречи с ним (президентом рф владимиром путиным – прим. ред.) я сказал ему, что считаю целесообразным, чтобы он приехал в Индонезию. … Потом было решено, что в Индонезию приедет министр иностранных дел. В эти 2-3 дня, если я смогу с ним контактировать, возможно, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они будут делать, особенно какие шаги они могут предпринять для того, чтобы этот процесс трансформировать в мир», – отметил президент Турции.

Как сообщал Курсор, саммит G20 пройдет без совместного фото лидеров из-за присутствия рф. Несмотря на то, что глава кремля владимир путин отказался прилететь на саммит, вместо него будет представлять страну министр иностранных дел россии сергей лавров.

Еще мы писали, что глава кремля не против был бы посетить саммит, но понимает, что будет выглядеть довольно нелепо и смешно без каких-либо договоренностей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!