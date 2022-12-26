Эрдоган раскритиковал страны Запад за нежелание стать посредниками в войне в Украине

По словам президента Турции, именно посредничество Анкары позволило заключить соглашение по созданию «зернового коридора» в Черном море, а страны Запада не предпринимали попыток стать посредником, чтобы приблизить разрешения вопроса войны рф против Украины.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что «Запад занимался лишь провокациями и не приложил усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне. Турция же взяла на себя роль посредника в 2022 году. Нам удалось добиться ввода в эксплуатацию Черноморского зернового коридора», — отметил турецкий президент.

По словам Эрдогана, благодаря вводу в эксплуатацию «зернового коридора» страны Европы смогли получить около 44% зерна, которое было экспортировано из Украины, Турция — 16% зерна, страны Африки — 14% зерна.

Он также отметил, что турция намерена совместно с российской федерацией попытаться найти пути, позволяющие экспортировать удобрения.

Ранее Курсор писал, что Эрдоган созвонился с путиным: о чем шла речь. В ходе беседы президент Турции выразил искреннее пожелание скорейшего прекращения войны между россией и Украиной.

Также Курсор информировал о том, что Эрдоган сделал заявление относительно переговоров рф и Украины. В скорейшем возобновлении переговорного процесса между россией* и Украиной должны быть заинтересованы все стороны.

Напомним, что Эрдоган также заявлял, что путин стал более открытым к переговорам с Киевом. По словам президента Турции, у обоих лидеров позиция в отношении переговоров изменилась.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!