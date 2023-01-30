Эрдоган сделал неожиданное заявление

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором рассказал, почему он может в третий раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.

После внесения поправок в конституцию Турции в результате всеобщего голосования на референдуме, в Турции изменилась форма правления — в 2017 году произошел переход от парламентской к президентской форме правления. Кроме этого, эти поправки позволили «сбросить хронометр» президентских сроков нынешнего главы государства.

Об этом турецкий президент заявил во время визита в провинцию Денизли, сообщает информационное агентство DHA.

«Конституционная поправка, принятая в 2017 году, настолько четкая, что не допускает никаких колебаний или дискуссий. Турция перешла в новую административную систему с выборами в 2018 году. Мы сбросили хронометр. В 2018 году как юридически, так и де-факто. Избранный президент является первым президентом новой системы», — отметил Эрдоган.

Новые выборы в Турции пройдут на месяц раньше запланированной даты — 14 мая.

По словам Эрдогана, 14 мая в Турции пройдут «одни из самых важных выборов в ее истории».

Эрдоган занимает пост президента Турции с 10 августа 2014 года. В 2018 году он снова победил на досрочных выборах и стал президентом страны во второй раз.

Ранее Курсор писал, что Эрдоган заявил, что Турция заблокирует вступление Швеции в НАТО. В Стамбуле обещают отвечать на «нарушений прав мусульман в странах Европы на почве исламофобии».

Наша редакция сообщала, что Еврейская община Турции осудила сожжение Корана у посольства в Швеции. В Стокгольме состоялась антитурецкая акция. Протестующие подвесили за ноги чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана.