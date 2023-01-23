Турция заблокирует вступление Швеции в НАТО — Эрдоган

В Стамбуле обещают отвечать на «нарушений прав мусульман в странах Европы на почве исламофобии».

Анкара не поддержит заявку Швеции на вступлении в НАТО.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, информирует турецкое агентство Анадолу.

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и у нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что ждет от Стокгольма полного выполнения взятых перед Турцией обязательств по борьбе с террористическими организациями.

«Если шведские власти так уважают права и свободы, то им прежде всего нужно уважать религиозные чувства Турецкой Республики и всех мусульман. Если вы не проявите этого уважения, то, извините, но не получите от нас ни капли поддержки вступления в НАТО», — добавил президент Турции.

Как известно, 21 января в Стокгольме под посольством Турции состоялась антитурецкая акция, на которой скандальный датский активист Расмус Палудан сжег Коран. Непосредственно под посольством собралась акция и в поддержку Турции и ее президента.

Ранее Курсор писал, что после провокационной демонстрации в Стокгольме Турция вызвала посла Швеции в Анкаре Стаффана Херрстрема. Демонстрация была связана с неудачной попыткой Швеции вступить в НАТО. Протестующие подвесили за ноги чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняя Турцию в задержке. Поскольку Анкара заявила, что Швеция должна занять более четкую позицию в отношении террористов из Рабочей партии Курдистана.

В Турции заявили: «Мы ожидаем, что виновные в инциденте должны быть определены, будут проведены необходимые процессы, а Швеция выполнит свои обещания».

Директор по коммуникациям турецкого президента Фахреттин Алтун заявил: «То, что террорист РПК может бросить вызов шведскому правительству в самом центре Стокгольма, является доказательством того, что шведские власти не предприняли необходимых шагов по борьбе с терроризмом».

Курсор также сообщал, что Швеция не вступит в НАТО, пока она поддерживает террористов — Турция.

Еще мы информировали о том, что Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.