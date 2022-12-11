Эрдоган созвонился с путиным: о чем шла речь

В ходе беседы президент Турции выразил искреннее пожелание скорейшего прекращения войны между россией и Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером россии владимиром путиным*.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждались турецко-российские отношения — в частности, в сфере энергетики. Также на повестке дня были региональные вопросы, включая «зерновой коридор» и борьбу с терроризмом.

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что совместными усилиями они обеспечили доставку более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся. Также он заявил, что они могут начать работать над экспортом различных продуктов питания и постепенно других товаров в рамках зернового коридора», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что турецкий президент выразил искреннее пожелание скорейшего прекращения войны между россией и Украиной.

Как сообщал Курсор, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что в последний раз будет баллотироваться на пост в 2023 году. В субботу, 10 декабря, во время выступления в Самсуне, городе на севере Турции, Эрдоган заявил, что пришло время передать эстафету «молодежи».

«Надеюсь, в 2023 году мы начнем строительство турецкой эпохи с силой, которую мы получим благодаря поддержке нашего народа в последний раз в наш адрес. Мы передадим этот священный флаг нашей молодежи», — сказал турецкий лидер.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Турция призвала россию* выполнить соглашение по курдским боевикам.

Также Курсор информировал о том, что Эрдоган сделал заявление относительно переговоров рф и Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!