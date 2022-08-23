Эрдоган: Украина должна восстановить суверенитет над всеми своими территориями, включая Крым

По словам президента Турции, это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, для поддержания территориальной целостности Украины.

Война в Украине не должна завершиться на условиях территориальных уступок российской федерации*, при этом Киев должен восстановить суверенитет над всеми своими территориями, включая аннексированный Крым. Об этом в ходе выступления на втором саммите Крымской платформы заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, война, которая продолжается с 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. При этом, как отметил Эрдоган, «Крым — это Украина, и Турция поддерживает Крым в составе Украины».

«Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, для поддержания территориальной целостности Украины, ее суверенитета, для политической системы», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган также настаивает на проведении переговоров президента Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина.

«Турция приложила чрезвычайные усилия для того, чтобы создать дипломатический эффективный канал. У нас есть существенные достижения — в частности, можно назвать встречу министров иностранных дел в Анталии в марте, мирные переговоры в Стамбуле, зерновое соглашение», — напомнил президент Турции.

Как ранее сообщал Курсор, президент рф путин во время общения с президентом Турции Эрдоганом якобы заявил о готовности к прямым переговорам с Зеленским.

Также Курсор информировал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к примирению между сирийскими властями и оппозицией. По его словам, Анкара не имеет цели «нанести поражение» президенту Сирии Башару Асаду.

Эрдоган, в частности, призвал сирийские власти и оппозицию к примирению в гражданской войне, продолжающейся в стране 11 лет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!