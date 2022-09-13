ЕС может лишить Венгрию права голоса — депутат Европарламента

По словам Радослава Сикорского, президент Венгрии начал применять в своей стране «путинскую матрицу», и теперь из-за сближения с россией Будапешт ожидают «долгосрочные последствия».

Экс-министр иностранных дел и обороны Польши, а ныне депутат Европейского парламента Радослав Сикорский считает реальной перспективу приостановки права голоса Венгрии в ЕС.

Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

По словам политика, из-за сближения Венгрии с россией* Будапешт ожидают долгосрочные последствия.

«Корень проблем Орбана (Виктор Орбан, президент Венгрии — прим. ред.) с ЕС – то, что он в Венгрии начал применять путинскую матрицу. Сначала ты берешь под контроль СМИ – как государственные, так и частные. Потом ты подчиняешь систему правосудия. Потом ты начинаешь воровать деньги у государственных компаний и так далее. И вот все это создало его категорический спор с остальным Евросоюзом», – отметил Сикорский.

Бывший глава внешнеполитического ведомства Польши также напомнил, что процедуры исключения из ЕС не существует.

«Но есть процедура для приостановки права голоса. И я думаю, что элементы этого уже есть», – считает Сикорский.

Как сообщал Курсор, Микулаш Бек, министр по делам Европы Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, считает, что Венгрии в ближайшее время придется выйти из состава ЕС или изменить свою политику.

По его словам, в переговорах на уровне лидеров Европейского Союза относительно цен на российские энергоносители Венгрия подошла «к краю пропасти, и теперь ей предстоит решить — возвращаться ли назад, или рискнуть прыгнуть».

Курсор также писал о том, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нужно изменить стратегию, чтобы настал мир и прекратилась война.

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