Орбан дал прогноз касательно войны в Украине

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что нужно изменить стратегию, чтобы настал мир и прекратилась война.

По мнению Виктора Орбана, Украина не сможет победить российскую федерацию*, если стратегия поддержка НАТО останется такой же, как на данный момент.

Об этом политик заявил во время совместного выступления с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Вене.

«Эта война в такой форме не может быть выиграна. Стратегия стран-членов Альянса по поддержке Украины оружием и обучением до сих пор показывала, что она не приведет к успеху», — отметил поитик.

По его мнению, необходимо изменить стратегию, иначе «мира не будет». Также от добавил, что, если этого не произойдет, то Евросоюз «будет втянут в военную ситуацию».

Орбан и Нехаммер высказали предупреждение касательно возможности введения эмбарго Евросоюзом на российский газ.

«Мы только что столкнулись со стеной, и эта стена называется газовым эмбарго, и я бы предложил ЕС не стучать в эту стену», — сказал Орбан, а Нехаммер сказал, что такое эмбарго «невозможно».

Ранее страны-члены Евросоюза договорились о сокращении потребления газа на 15% на фоне российского газового шантажа. Против такого решения выступила лишь Венгрия.

Курсор писал ранее, что западные СМИ уверены, что российские войска уже не смогут захватить Донецкую область Украины — вместо этого ВСУ пойдут в контрнаступление и деоккупируют Донбасс.

Также Курсор сообщал, что в последнее время российская федерация активизировала воздушные удары по территории Украины и это может быть связано с успехом украинских военных на юге страны.

Еще мы писали, что 23 июля, российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. При этом не прошло даже суток после того, как рф подписала с ООН и Турцией соглашение о предоставлении зеленого коридора, чтобы Украина могла вывести свое зерно по Черному морю.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжают сверхэффективно использовать американские ракетные системы HIMARS против российской оккупационной армии. Стало известно, что благодаря им уничтожено уже 50 российских складов боеприпасов.

Еще мы писали, что оккупанты из рф, захватившие Мелитополь, Херсон и другие города юго-востока Украины, не выпускают мирных жителей, удерживая их в заложниках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!