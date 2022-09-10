В Чехии не исключают выхода Венгрии из Евросоюза

В председательствующей в ЕС Чехии не исключают, что Венгрии в ближайшее время придется выйти из состава ЕС или изменить свою политику.

В переговорах на уровне лидеров Европейского Союза (ЕС) относительно цен на российские энергоносители Венгрия подошла «к краю пропасти, и теперь ей предстоит решить — возвращаться ли назад, или рискнуть прыгнуть».

Об этом заявил Микулаш Бек министр по делам Европы Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, сообщает Irozhlas.

По словам Бека, теоретически это может быть выход Венгрии из Евросоюза. В то же время политик не отрицает, что из некоторых стран — например, из Италии — также раздаются голоса, призывающие к соглашению с россией* и заключению перемирия, пусть даже ценой территориальных потерь и ослабления Украины.

«Эти мнения основаны на экономической точке зрения в интересах европейских компаний, но необходимо учитывать и геополитические интересы. Я уверен, что … мы не будем заключать плохое перемирие в обмен на краткосрочное экономическое облегчение», — отметил Бек.

Он прогнозирует, что в ближайшие месяцы у него будет очень много работы, чтобы сохранить Венгрию в европейском мейнстриме.

«В Европейском Союзе переговоры часто бывают трудными, и на это может пойти больше стран. Но Венгрия прошла долгий путь, на мой взгляд, к краю какой-то пропасти, и теперь ей предстоит решить, возвращаться ли от этого края, или рискнуть прыжком, о последствиях которого я не хочу рассуждать», — заключил министр.

Как сообщал Курсор, Венгрия выдала разрешение, которое позволит российской государственной компании «росатом» построить два новых ядерных реактора.

Отмечается, что документ прокладывает путь к расширению атомной станции в южном венгерском городе Пакш, которая сейчас имеет четыре реактора, до шести реакторов. Ожидается, что проект обойдется примерно в 12,4 млрд долларов и увеличит мощность АЭС более чем вдвое.

Курсор также писал о том, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нужно изменить стратегию, чтобы настал мир и прекратилась война.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!