ЕС начнет военную тренировочную миссию для Украины: дата старта

Евросоюз планирует формально положить начало военной тренировочной миссии для Украины. Об этом должно объявить на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам.

Евросоюз планирует формально положить начало военной тренировочной миссии для Украины. Об этом должно объявить на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам.

Об этом в своем блоге написал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Во время следующего Совета министров ЕС по иностранным делам 17 октября, надеюсь, мы сможем формально провести нашу тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины «, — написал он.

Также он подчеркнул, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину. Это ответ ЕС на угрозы рф использовать ядерное оружие «для защиты».

“Как ЕС, мы четко отметили, что мы никогда не признаем эту аннексию и не позволим запугать себя российскими угрозами и эскалацией. Напротив, мы усилим нашу стратегию по поддержке Украины – военную, финансовую и политическую, будем повышать давление на рф применением большего количества санкций и поддерживать наших партнеров для преодоления последствий этой войны. Вместе с этим мы готовы продвигать дипломатические решения, если обстоятельства снова позволят делать это содержательным образом », – подчеркнул Борель.

Накануне появилась информация, что ЕС планирует привлечь к учениям 15 000 украинских военных.

Если ЕС утвердит миссию, которой дадут название «Миссия военной помощи Европейского Союза» или сокращен EUMAM, это объединит действия нескольких государств. Планы миссии должны быть определены уже в середине октября.

Ранее «Курсор» сообщал, что президент рф владимир путин продолжает объявлять никчемные указы, которые не имеют никакой юридической силы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!