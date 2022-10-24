ЕС предупредил Иран об усилении санкций в случае новых поставок дронов россии

В Евросоюзе считают, что сам факт поставки россии любой третьей страной оружия неприемлем, поскольку согласно нормам международного права является военным преступлением.

Европейский Союз сообщил Ирану о недопустимости поставок дронов и другого вооружения российской федерации*, использующей это оружие в войне в Украине, и готова применить новые ограничительные меры, если Иран продолжит поставлять дроны россии.

Об этом в Брюсселе заявил спикер ЕС Питер Стано, сообщает Укринформ.

По словам Стано, Евросоюз и партнеры считают неприемлемым осуществлять военные поставки для россии, что позволяет ей продолжать войну на территории Украины, «против народа Украины и против гражданской инфраструктуры».

«Это очень мощный и принципиальный сигнал, четко донесенный до министра иностранных дел Ирана на протяжении двух телефонных разговоров, состоявшихся на прошлой неделе с высоким представителем ЕС», — подчеркнул Стано.

По его словам, имеющиеся доказательства причастности Ирана к таким поставкам, сам факт которых Иран продолжает отрицать, являются «убедительными».

«Страны-члены получили и увидели достаточно доказательств для принятия этих санкций, а такие решения, как вы знаете, принимаются единогласно. Европейский Союз продолжает следить за этим вопросом, в частности в наших отношениях с украинскими партнерами, но также с Ираном. Если такие действия будут продолжаться и поступать новые показания и доказательства, мы будем продолжать действовать, потому что выступаем против», — отметил спикер ЕС.

Он подчеркнул, что сам факт поставки россии любой третьей страной оружия, будь то дроны или ракеты, неприемлем и противоречит международному гуманитарному праву, поскольку россия использует это оружие против гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры, что по нормам международного права является военным преступлением.

«Эффект этих санкций не является символическим, они очень практичны. Причастным лицам и учреждениям запрещен доступ к ЕС, их активы замораживаются, никто из европейцев не может предоставлять им какие-либо финансовые ресурсы. Эти мероприятия выполняются всеми странами ЕС и обладают мощным репутационным эффектом. Не думаю, что кто-то хотел бы ассоциироваться с помощью для россии в осуществлении этой преступной кампании против гражданского населения Украины», — отметил Стано.

Как сообщал Курсор, в США считают, что Иран может отправлять рф дополнительные дроны.

Курсор писал ранее, что Иран направил на оккупированную россией территорию Украины инструкторов, которые должны помочь оккупантам работать с дронами-камикадзе Shahed-136.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!